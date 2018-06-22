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المملكة العربية السعودية

سجال بين تركي آل الشيخ والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر

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سجال بين تركي آل الشيخ والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر

سجال بين تركي آل الشيخ والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر
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Reuters
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نفى رئيس إدارة مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، خبر إقالته من منصبه عبر حسابه على تويتر، مضيفاً "أسعدني ما لمسته من فرحة بتصديق هذه الإشاعة من قبل المسؤولين القطريين وجماعة الإخوان..."

وتحدث آل الشيخ في تغريدات متتالية عن أمور عديدة، منها الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف بلاتر، معبّراً عن "انزعاجه من ظهور بلاتر الإعلامي الأخير" ومضيفاً أنه "كان ليخجل من نفسه لو كان مكانه".

أمّا بالنسبة لرئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، فمدح آل الشيخ بشخصه متمنّياً أن يراه على رأس الفيفا لسنوات طويلة، وداعياً إياه إلى إعادة النظر في حقوق البث التلفزيوني في المنطقة، متّهما شبكة الجزيرة بالإرهاب و"ربيبتها" بي. إن سبورت بخرق قواعد الفيفا.

وأكد آل الشيخ كذلك أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني أيلكساندر تشيفيرين، يحاول لقاءه، ووصفه "بالرجل المتلونّ".

وأضاف آل الشيخ "إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحاً من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة إن بي سبورت التي تجبرونا على مشاهدتها دون مراعاة لشعورة 30 مليون سعودي والدول العربية".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ردّ سريعاً بتغريدة عبر تويتر قال فيها "الاتحاد تفاجأ بعض الشيء بتغريدة تركي آل الشيخ، بما أن رئيس الاتحاد لم يسمع بهذا الشخص قبل اليوم، وبالتالي فلا سبب حقاً للقائه".

سريعاً ردّ رئيس إدارة مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية وكتب التالي "اسأل صديقك Olivier Guiguet عن طلبه لقائي معك بزيورخ، واعتذرت لمشاغلي وعدت لتطلب اللقاء في روسيا. واضح أنك تريد أن تقابلني بلقاءات سرية، وأنا أحب العمل بالهواء الطلق. لكن أقول إن اليويفا يستحق من هو أفضل منك لقيادته ويحافظ على مكتسباته".