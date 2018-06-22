سجال بين تركي آل الشيخ والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر

نفى رئيس إدارة مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، خبر إقالته من منصبه عبر حسابه على تويتر، مضيفاً "أسعدني ما لمسته من فرحة بتصديق هذه الإشاعة من قبل المسؤولين القطريين وجماعة الإخوان..."

وتحدث آل الشيخ في تغريدات متتالية عن أمور عديدة، منها الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف بلاتر، معبّراً عن "انزعاجه من ظهور بلاتر الإعلامي الأخير" ومضيفاً أنه "كان ليخجل من نفسه لو كان مكانه".

أمّا بالنسبة لرئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، فمدح آل الشيخ بشخصه متمنّياً أن يراه على رأس الفيفا لسنوات طويلة، وداعياً إياه إلى إعادة النظر في حقوق البث التلفزيوني في المنطقة، متّهما شبكة الجزيرة بالإرهاب و"ربيبتها" بي. إن سبورت بخرق قواعد الفيفا.

وأكد آل الشيخ كذلك أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني أيلكساندر تشيفيرين، يحاول لقاءه، ووصفه "بالرجل المتلونّ".