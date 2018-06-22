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اعتقال رجل أدعى أنه يحمل قنبلة في محطة للقطارت بلندن

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اعتقال رجل أدعى أنه يحمل قنبلة في محطة للقطارت بلندن

اعتقال رجل أدعى أنه يحمل قنبلة في محطة للقطارت بلندن
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قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس للقطارات بلندن.

وقالت شرطة النقل "الرجل الذي زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس اعتقل الآن. نعمل على إعادة فتح المحطة في أسرع وقت ممكن".

وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أنها أخلت المحطة بعد تقارير عن وجود رجل على القضبان يقول إن معه قنبلة.

وقالت شرطة النقل البريطانية على تويتر "تم إخلاء المحطة كإجراء احترازي".

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجودا كبيرا للشرطة بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنجلترا.