وسيلة نقل جديدة للعموم تستعد أن تجتاح شوارع باريس المزدحمة. فبعد الاستعمال المشترك للدراجات الهوائية والموجودة في محطات خاصة أو في أي مكان يريد المستعمل أن يتركها فيه، يأتي الآن دور دراجات اللوح الخشبي (تروتينات أو سكوتر) الالكترونية لتأخذ نصيبها من الاستعمال إلى جانب وسائل النقل الخفيفة الأخرى.
فرنسا تكشف عن وسيلة نقل جديدة متاحة للعامة في باريس
فرنسا تكشف عن وسيلة نقل جديدة متاحة للعامة في باريس
فقد قررت شركة "ليم" الأمريكية أن تطلق الخدمة الذاتية لدراجة اللوح الخشبي الالكترونية (ليم أس) هذا اليوم الجمعة 22 من حزيران/يونيو، بتوفير بضع مئات من هذه الوسيلة في الدائرتين الرابعة والسادسة للعاصمة الفرنسية.
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ويقول المدير العام الممثل للشركة الأمريكية في فرنسا أرتور لويس جاكييه إن الأسطول سيكبر شيئا فشيئا خلال الأيام المقبلة والأسابيع الموالية، إلى أن يستجيب إلى الطلب، وذكر جاكييه أولا الدائرة العاشرة، تليها الدائرة الحادية عشرة، ثم بقية الدوائر في باريس.
ويعتمد الاستعمال للوسيلة الجديدة على الحل المنفتح، المتمثل في أن المستعملين الجدد يستطيعون أن يتركوا دراجاتهم حيثما شاءوا.
ويمكن للمستعملين أن يحددوا مواقع الدراجات المتوفرة للخدمة بفضل تطبيق يمكن تنزيله على أجهزتهم الذكية، كما يمكنهم أن يشغلوها بالتقاط رمز الإشارة السريعة (كيو آر كود). وسيكون ثمن الاستعمال في حدود واحد يورو للخدمة الواحدة زائد 15 سنتيما عن كل دقيقة، ومسافة متوسطة ستكلف في حدود 2 أو3 يورو.
أما الشحن الكهربائي فيمكن أن يشغل الدراجة لمسافة تبلغ 50 كلم. وتعتزم الشركة التي تقف وراء المشروع توقيع ميثاق للسيرة الحسنة بين جميع الشركات المستعملة للدراجات بمختلف أنواعها، مع مدينة باريس الأسبوع المقبل. وسوف لن يسمح لدراجات الألواح الخشبية السير على الأرصفة.