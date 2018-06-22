ماكرون يحوّل باحة قصر الإليزيه إلى ساحة للرقص

تحوّلت باحة الإليزيه إلى ساحة للرقص بمناسبة "عيد الموسيقى" مساء أمس، الخميس. وحضر الحفل الموسيقي نحو 1500 شخص، وتراقصوا مع ضربات الموسيقى الإلكترونية (Electronic Beats) التي اختارها DJs هم من بين الأكثر شهرة في فرنسا.

ويحتفي الفرنسيون في مختلف أنحاء البلاد بعيد الموسيقى في الحادي والعشرين من حزيران / يونيو في كل عام، وتُحضّر لهذا الشأن مهرجانات موسيقية تستمّر لبضعة أيّام.

ولكن الاحتفال ليس حكراً على الفرنسيين وحدهم إذ تحتفل مئات البلاد حول العالم بهذا العيد.