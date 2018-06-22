ماكرون يحوّل باحة قصر الإليزيه إلى ساحة للرقص

تحوّلت باحة الإليزيه إلى ساحة للرقص بمناسبة "عيد الموسيقى" مساء أمس، الخميس. وحضر الحفل الموسيقي نحو 1500 شخص، وتراقصوا مع ضربات الموسيقى الإلكترونية (Electronic Beats) التي اختارها DJs هم من بين الأكثر شهرة في فرنسا.
ويحتفي الفرنسيون في مختلف أنحاء البلاد بعيد الموسيقى في الحادي والعشرين من حزيران / يونيو في كل عام، وتُحضّر لهذا الشأن مهرجانات موسيقية تستمّر لبضعة أيّام.
ولكن الاحتفال ليس حكراً على الفرنسيين وحدهم إذ تحتفل مئات البلاد حول العالم بهذا العيد.
وفيما عمّت موسيقى "الروك" و"الجاز" الشوارع الباريسية أمس، اختار الإليزيه إيقاعاً مختلفاً، داعياً أشهر DJs الـ Electronic Beats في البلاد ومنهم كافنسكي وبيدرو وينتر.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته، بريجيت ماكرون، استغلا الفرصة للتجوّل بين الحشد وإلقاء التحية على قسم من الحاضرين واتخاذ الصور معهم.
كذلك قدّم ماكرون شكره لكل الذين حضروا عبر حسابه على تويتر.
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يذكر أخيراً أن هذه ليست هي المرة الأولى حيث يفتح قصر الإليزيه أبوابه من أجل الاحتفال بعيد الموسيقى، وأن الدعوة إلى الحفل كانت عامة ومجانية.