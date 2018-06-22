قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيخفض بشدة عدد الوزارات إلى 16 وزارة وسيسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار في الحكومة المقبلة إذا فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد والتي تؤذن بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي.
إردوغان يقول إنه سيخفض عدد الوزارات في حال فوزه في الانتخابات
إردوغان يقول إنه سيخفض عدد الوزارات في حال فوزه في الانتخابات
ويدلي الأتراك بأصواتهم مطلع الأسبوع المقبل في انتخابات رئاسية وبرلمانية يسعى إردوغان خلالها لتمديد حكمه المستمر منذ 15 عاما وتولي سلطات جديدة واسعة يقول إن البلاد تحتاجها للتعامل مع المخاطر الاقتصادية والأمنية.
وقال إردوغان في مقابلة مع تلفزيون (إيه.تي.في) مساء يوم الخميس "عندما كنت رئيسا للوزراء كانت هناك 37 وزارة وخفضنا هذا العدد إلى 26 والآن سنخفضه إلى 16".
وأدلى بهذه التصريحات بعد أن وصل بطائرة إلى مطار ضخم تحت الإنشاء في الشطر الأوروبي من مدينة اسطنبول.
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وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة في الانتخابات قد تكون أشد مما كان متوقعا عندما دعا إردوغان لانتخابات مبكرة في أبريل نيسان، الأمر الذي يوحي بأنه قد يضطر لخوض جولة إعادة في السباق على الرئاسة بينما قد يخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له أغلبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
وذكر أن حزبه قد يسعى لتشكيل ائتلاف إذا فشل في تأمين الأغلبية البرلمانية وهو احتمال يخشى المستثمرون أن يؤدي إلى تأزم الوضع السياسي.
وقال إردوغان إن عدد الوزارات التي تتعامل مع الاقتصاد ستنخفض من ست وزارات إلى ثلاث فقط.
وقال "في ظل النظام الجديد سنحد من البيروقراطية. سنتخذ القرارات بشكل أسرع وكل الخدمات ستركز على النتائج".
وأضاف أنه سيجري تشكيل تسعة مجالس معنية بالسياسة سترفع تقاريرها للرئيس في مجالات مثل السياسات الاجتماعية والصحية والخارجية.
المصدر: رويترز