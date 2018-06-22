فرنسا: نقابة غاضبة من ماكرون تقطع الغاز عن قصر الإليزية

يوم أمس، الخميس، وبعد ساعات قليلة على صدور خبر تفكيك "شبكة كهرباء فرنسا" العامة في الصحف الفرنسية، قامت النقابة الفدرالية الوطنية للطاقة في باريس بقطع إمدادات الغاز عن قصر الإليزيه لمدّة ثلاث ساعات.
هذا ما أعلنت عنه النقابة الفدرالية الوطنية عبر حسابها على فيسبوك في بيان موجز.
وجاء في البيان "ردّاً على قرار ماكرون بإنهاء شركة كهرباء فرنسا وإنهاء القوانين المتعلقة بمصانع الطاقة من غاز وكهرباء، قّرر عمّال الغاز في باريس قطع إمدادات الغاز عن قصر الإليزيه".
وتواجه الحكومة الفرنسية في الفترة الأخيرة معارضة وإضرابات على خلفية توجّهاتها التي توصف بالليبيرالية، ورغبتها في خصخصة عدّة قطاعات عامة.
وما زالت شركة "خطوط السكك الحديدية" في إضراب منذ بداية نيسان-أبريل الماضي، احتجاجاً على مشروع قانون لخصخصتها، تمّت المصادقة عليه في البرلمان مؤخراً.
أوليفييه فيغيو، المسؤول عن النقابة الفدرالية للطاقة في باريس، أثنى على قرار عمّال الكهرباء والغاز و"كفاحهم ضدّ القرارات غير العادلة".
فيغيو أكّد كذلك أن "إمدادات الغاز قطعت عن أماكن أخرى من فرنسا لا عن القصر الرئاسي وحده" مضيفاً "أن الهدف المنشود من هذا الاعتراض هو تنبيه الحكومة إلى خطر تفكيك "شبكة كهرباء فرنسا" المسؤولة أيضاً عن شبكة الغاز في البلاد.
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ويقول فيغيو أن ردّ قصر الإليزيه أتى سريعاً، إذ نفى مسؤول فرنسي الخبر الصادر في الصحف. ولكن المشكلة، كما يقول فيغيو، هي أن نفي الإليزيه لخبر تفكيك "شبكة كهرباء فرنسا" أتى شفهياً، مطالباً الحكومة ببيان رسمي "مكتوب" ينفي الخبر.