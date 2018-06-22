فرنسا: نقابة غاضبة من ماكرون تقطع الغاز عن قصر الإليزية

يوم أمس، الخميس، وبعد ساعات قليلة على صدور خبر تفكيك "شبكة كهرباء فرنسا" العامة في الصحف الفرنسية، قامت النقابة الفدرالية الوطنية للطاقة في باريس بقطع إمدادات الغاز عن قصر الإليزيه لمدّة ثلاث ساعات.

هذا ما أعلنت عنه النقابة الفدرالية الوطنية عبر حسابها على فيسبوك في بيان موجز.