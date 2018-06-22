انطلق مهرجان قناوة الموسيقي الدولي في الصويرة المغربية في نسخته الحادية والعشرين بالمسيرة الفلكلورية التقليدية، حيث احتفل موسيقيو القناوة من جميع أنحاء المغرب بتقاليدهم الموسيقية القديمة التي يعود تاريخها لقرون خلت وبرقصاتهم التقليدية والبهلوانية. هذه الموسيقى الروحية هي مخزون شمال أفريقيا من الأغاني والإيقاعات الدينية الروحية الإفريقية القديمة.
الصويرة المغربية ترقص على أنغام موسيقى القناوة في مهرجانها السنوي
الصويرة المغربية ترقص على أنغام موسيقى القناوة في مهرجانها السنوي
وتعتبر إيقاعات هذه الموسيقى هي الجذور التي انبثقت منها عدة أنواع من الموسيقى في الغرب كالبلوز والروك على سبيل المثال.
و تأثر العديد من الموسيقيين مثل جيمي هندريكس وروبرت بلانت وجيمي بيج بهذه الموسيقى.
للمزيد على يورونيوز:
مهرجان "جناوة وموسيقى العالم" فضاء لتحليق الروح
الصويرة: أكبر مهرجان لموسيقى الغناوة
هذا العام وضع المهرجان تحت دائرة الضوء موسيقيين شباب من الدار البيضاء ومراكش والصويرة.
ومن بين ضيوف المهرجان من حول العالم هذا العام فرقة Snarky Pupp"" لموسيقى الجاز من بروكلين الحائزة على ثلاث جوائز غرامي، ومن إسبانيا عازف الباص الشهير Pepe Bao"" وومن أفريقيا "Benin International Music".
ويستقطب المهرجان خلال أيامه الثلاثة نحو نصف مليون من هواة الموسيقى من كل الأجيال.