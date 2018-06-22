"جيمس بوند" يثور مجددا

ثار بركان ياباني، ظهر في أحد أفلام جيمس بوند في الستينات بقوة يوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل / نيسان.

ونفث البركان دخاناً لآلاف الأمتار في الهواء، وجاءت ثورته بعد أقل من أسبوع على زلزال قوي هز غرب اليابان.

ويقع بركان شينمويداكي في منطقة ريفية على بعد نحو 985 كيلومتراً من طوكيو على جزيرة كيوشو. وكان البركان قد هدأ منذ ثوران سابق ومع ذلك ظلت هناك قيود على الوصول إلى القمة التي ترتفع 1421 متراً.

وأظهرت لقطات مصورة تصاعد الدخان والرماد في السماء من قمة الجبل الذي ظهر في فيلم "يو أونلي ليف توايس" لجيمس بوند عام 1967.