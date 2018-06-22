اجتمع مستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر يوم الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشكل منفصل، في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها كوشنر في الشرق الأوسط بشأن خطة أمريكية مرتقبة منذ فترة طويلة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين باتت تعرف باسم "صفقة القرن"
كوشنر يلتقي السيسي وتميم لبحث "صفقة القرن"
كوشنر يلتقي السيسي وتميم لبحث "صفقة القرن"
وقال البيت الأبيض في بيان إن كوشنر، وهو زوج ابنة الرئيس دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ناقشا مع السيسي في مصر تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ومصر والحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأضاف في بيان منفصل أن كوشنر وغرينبلات بحثا في قطر أيضا مع الشيخ تميم تعزيز التعاون بين البلدين والمساعدة الإنسانية لغزة.
وعقد كوشنر وغرينبلات اجتماعين مماثلين هذا الأسبوع مع العاهل الأردني الملك عبد الله وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
وكوشنر مكلف بوضع خطة ترامب لإقامة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال البيت الأبيض إن الخطة ستنشر قريبا.
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المصدر: رويترز