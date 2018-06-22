هذه اللحية البشرية يبلغ طولها 17 قدما وهي الأطول في التاريخ. صاحبها هانز لانجث، مزارع كان يعيش بولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي في العام 1927.
شاهد: اللحية الأطول في التاريخ لرجل توفي قبل أكثر من 90 عاما
شاهد: اللحية الأطول في التاريخ لرجل توفي قبل أكثر من 90 عاما
اللحية القياسية موجودة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بولاية واشنطن. وبحسب عائلة لانجيه، كان هانز يتمنى قبل وفاته أن تقُص لحيته عند مماته ويُحتفظ بها للأجيال القادمة.
وقبل أن يدفن هانز بعد وفاته، قام إبنه بقص لحية والده وبعد مرور أكثر من أربعين سنة تبرعت عائلة لانجيت باللحية الأطول في العالم إلى معهد سميثسونيان.
ويقول مسؤولون في المتحف إن هذه اللحية لا تزال تحمل بقايا وفتات بعض المواد الغذائية التي كان يستهلكها هانز.
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