بالفيديو: فنان سوري خاطر بحياته من أجل الباليه

منذ سنته الثامنة، وقع أحمد جودة في حب الرقص، وبدأ يحلُم بأن يصبح راقصاً محترفاً. وفيما دعمت والدته هذا التوجه، لم يوافق عليه الوالد، ما دفع به إلى الهجرة إلى أوروبا.

وكان للحرب الأهلية السورية التي اندلعت في العام 2011 تأثيراً كبيراً على أحمد وعائلته. فالحرب دمّرت مخيّم اليرموك حيث كان يسكن مع أسرته، والفاجعة أودت بخمسة أفرادٍ منها.