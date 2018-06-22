بالفيديو: فنان سوري خاطر بحياته من أجل الباليه

منذ سنته الثامنة، وقع أحمد جودة في حب الرقص، وبدأ يحلُم بأن يصبح راقصاً محترفاً. وفيما دعمت والدته هذا التوجه، لم يوافق عليه الوالد، ما دفع به إلى الهجرة إلى أوروبا.
وكان للحرب الأهلية السورية التي اندلعت في العام 2011 تأثيراً كبيراً على أحمد وعائلته. فالحرب دمّرت مخيّم اليرموك حيث كان يسكن مع أسرته، والفاجعة أودت بخمسة أفرادٍ منها.
لقد خسر السوري-الفلسطيني جودة وأسرته البيت وكلّ ما يملكه.
وفي العام 2015 تمكن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على نحو ستين بالمئة من أراضي المخيم، ما أدى إلى فرض حصار عليه من قبل القوات النظامية.
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وعلى الرغم من الصعاب، تابع أحمد جودة الرقص وإعطاء دروس رقص "الباليه" للأطفال. ورغم تلقّيه العديد من التهديدات من المتطرفين الذين هدّدوا بإعدامه، لم يتوقف جودة عن ممارسة الرقص أبداً والقيام بنشاطات عديدة.
لا بل أكثر. بدل أن يتراجع، اختار جودة أن يرسم وشماً على عنقه؛ أُرْقص أو مُت. مفردتان تشيران بكل وضوح إلى رغبته في الرقص وحاجته إليه.
بالمناسبة، لم يكن المكان الذي اختاره أحمد ليرسم الوشم، اعتباطياً على الإطلاق، إذ اختاره على عنقه لأنه المكان الذي كانت ستمرّ عليه المقصلة لو حقاً تمّ إعدامه.
خلال لقاء أجرته معه الزميلة إيلينا كافالوني من يورونيوز، أكّد جودة على خياره مجدداً: "لم أفكّر يوماً في التوقف عن الرقص أو في الاستمرار به. الرقص مسألة حياة بالنسبة إليّ".
وأضاف "عندما أرقص أشعر بالحرية، أشعر أني كامل، أشعر أني موجود وأريد أن أقاتل من أجل هذا الشعور الأخير".
في أوروبا نجح جودة باكتساب شهرة معيّنة بعد تحضير أحد السينمائيين وثائقياً عنه، وبعد نشر الشريط على القناة الوطنية الألمانية.
مدير "الباليه الوطني الهولندي" شاهد الوثائقي وأعجب بسيرة أحمد جودة. بمساعدة إحدى الجمعيات المعنية بهذا النوع من الفنون، تمكّن أحمد من السفر إلى العاصمة الهولندية، أمستردام، حيث استقرّ فيها في تشرين الأول / أكتوبر 2016.