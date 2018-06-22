شاهد: عبارة مثيرة للجدل على سترة ميلانيا أثناء زيارتها لمخيم لأطفال اللاجئين وترامب يرد

قامت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، الخميس، بزيارة مخيّم للأطفال المحتجزين من أولاد المهاجرين في ولاية تكساس.

الزيارة تأتي بعد توقيع البيت الأبيض على مرسوم رئاسي ليل الأربعاء-الخميس، بعد موجة عنيفة من الانتقادات الداخلية والدولية، للإبقاء على عائلات المهاجرين غير الشرعيين موحدة، ولعدم فصل الأطفال عن ذويهم.