شاهد: عبارة مثيرة للجدل على سترة ميلانيا أثناء زيارتها لمخيم لأطفال اللاجئين وترامب يرد

قامت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، الخميس، بزيارة مخيّم للأطفال المحتجزين من أولاد المهاجرين في ولاية تكساس.
الزيارة تأتي بعد توقيع البيت الأبيض على مرسوم رئاسي ليل الأربعاء-الخميس، بعد موجة عنيفة من الانتقادات الداخلية والدولية، للإبقاء على عائلات المهاجرين غير الشرعيين موحدة، ولعدم فصل الأطفال عن ذويهم.
مع ذلك، كرّر ترامب تأكيده على استمرار الإدارة الأميركية باتباع سياسة "صفر تهاون" فيما يخص مسألة الهجرة.
وبحسب الناطقة باسم السيّدة الأولى، قرّرت ميلانيا ترامب زيارة أحد مخيّمات اعتقال الأطفال "لأنها تولي لهذه المسألة المثيرة للجدل أهمية كبيرة".
غير أن عدسات الصحافة رصدت بضع كلمات "ملتبسة" كُتبت بالأبيض على سترة ميلانيا ترامب خلال الزيارة التي قامت بها.
وكتب على السترة "أنا لا آبه حقّاً، هل تأبه أنت؟".
وتعتبر الزيارة التي قامت بها ميلانيا يوم أمس الظهور الأهم لها أمام الإعلام منذ العملية الجراحية التي أجرتها في أيار / مايو.
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وعلّقت ستيفاني غريشام، الناطقة باسم ميلانيا ترامب، للصحافة قائلة "إنها مجرّد سترة" وإنه "لم يكن هناك أيّ قصد بتوجيه أيّ رسالة مبطّنة" متمنية من الوسائل الإعلامية ألا تولي هذا الأمر أهمية كبيرة.
الرئيس الأميركي نفسه دافع عن زوجته عبر حسابه على تويتر وكتب التالي "الجملة التي كتبت على سترة ميلانيا تشير إلى الوسائل الإعلامية التي تفبرك الأخبار. تعلّمت ميلانيا مدى خداع هذه الوسائل، وهي حقا لم تعد تأبها (له) بعد اليوم.