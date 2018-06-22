ميركل في لبنان لمناقشة أزمة اللاجئين والعلاقات الاقتصادية

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في بيروت منذ أمس، الخميس، في زيارة رسمية تستمرّ ليومين.
وبعد استقباله لها في المطار، رافق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، ميركل حيث اجتمعا في السراي الحكومي وأجريا محادثات تتعلق بآخر المستجدات في لبنان والمنطقة وفي سبيل تفعيل العلاقة الثنائية بين البلدين، لا سيما الاقتصادية والتجارية.
فلبنان كما تشير الإحصائيات سوق جيّدة للمنتجات الألمانيّة وتشكل برلين الشريك الاقتصادي الخامس لبيروت بعد إيطاليا، والصين، والولايات المتحدة وفرنسا.
وزاد حجم الصادرات الألمانيّة إلى لبنان خلال عام 2012 عن المليار دولار.
موقع الحكومة الألمانية ذكر أن ميركل التي زارت الأردن قبل التوجه إلى بيروت، ستناقش قادة البلدين في مسألة اللاجئين، حيث ثمة رغبة ألمانية في دعم البلاد التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، في إطار خطة برلين الجديدة التي تحاول تطبيقها في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تلتقي ميركل في بيروت اليوم برئيس الجمهورية، ميشال عون، وبرئيس مجلس النواب، نبيه بري.
وتتحدث وسائل إعلام لبنانية عن احتمال تقديم برلين 500 مليون يورو للبنان كقرض بفائدة مخفّضة، تمّ إقراره سابقاً في مؤتمر الأرز (باريس-4) الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة كبيرة.
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وتعتبر ألمانيا إحدى الدول التي تساهم بشكل فعال في مساعدة لبنان فيما يخصّ أزمة اللاجئين، إذ قدّمت له أكثر من 350 مليون يورو في العام الفائت لبيروت.