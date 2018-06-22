ميركل في لبنان لمناقشة أزمة اللاجئين والعلاقات الاقتصادية

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في بيروت منذ أمس، الخميس، في زيارة رسمية تستمرّ ليومين.

وبعد استقباله لها في المطار، رافق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، ميركل حيث اجتمعا في السراي الحكومي وأجريا محادثات تتعلق بآخر المستجدات في لبنان والمنطقة وفي سبيل تفعيل العلاقة الثنائية بين البلدين، لا سيما الاقتصادية والتجارية.

فلبنان كما تشير الإحصائيات سوق جيّدة للمنتجات الألمانيّة وتشكل برلين الشريك الاقتصادي الخامس لبيروت بعد إيطاليا، والصين، والولايات المتحدة وفرنسا.