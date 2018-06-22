ناسا تكشف عن خطة جديدة لمنع اصطدامات كارثية لكويكبات بالأرض

قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض بتطوير خطة لتطبيقها خلال السنوات العشر القادمة لمنع الكويكبات من الاصطدام بالأرض وتهيئة البلاد لمواجهة مثل هذا الحدث.

وقال ليفيتيوس لويس، رئيس فرع تنسيق الاستجابة الوطنية التابع للوكالة الفيدرالية للطوارئ، في مؤتمر صحفي للكشف عن أبرز ملامح الخطة، إن اصطداماً كارثياً للكويكبات بالأرض هو احتمال ضئيل ولكن تبعاته خطيرة لذا يجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة والاستعداد لمثل هذا السيناريو.

في حين أضاف ليندلي جونسون، المدير التنفيذي لمكتب برنامج ناسا للأجسام القريبة من الأرض، أن الخطة الجديدة لا تتعلق فقط بالكشف عن هذه الكويكبات وإنما التنبؤ بمدى الخطر والتهديد الذي تشكله والآثار التي قد تترتب عليها، ووضع الآليات والبروتوكولات المناسبة بناء على أفضل المعلومات المتوفرة وبالتالي اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

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وتضع ناسا نصب أعينها خمسة أهداف تضمنتهم الخطة، يتعلق الأول برصد هذه الكويكبات وتتبعها وتفصيل خصائصها للوصول لآلية اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية، ثم ثانياً تطوير الخطط التي تتعلق بالتنبؤ باحتمالات التصادم، والهدف الثالث هو إيجاد طرق جديدة لحرف مسارات الكويكبات المتجهة إلى الأرض، والتي بدأت ناسا فعلاً بالعمل عليها، ومن المفترض أن تقوم بمهمتين تجريبيتين في هذا الإطار في 2021 إلا أن ادارة ترامب قد ألغت إحداهما في 2017، أما الهدف الرابع فيتمثل بالتعاون الدولي لإعداد دول العالم بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة سيناريو التصادم بالأرض فيما لو تحقق، أما الهدف الأخير فهو وضع خطة لمواجهة اقتراب كويكب هائل الحجم من الأرض بشكل كبير بدون توفر وقت كافٍ للتحذير واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وسيتمثل دور وكالة الطوارئ الفدرالية بتحذير من سيكونوا في دائرة الخطر قبل الاصطدام، مستخدمين نظام التحذير نفسه الذي يستخدم في الحالات المتعلقة بالطقس والكوارث الطبيعية.

وتم رصد نحو 8000 جسم قريب من الأرض ما يمثل فقط ما نسبته الثلث من الكويكبات القريبة من الأرض، كما رصدت ناسا وشركاؤها أكثر من 95 في المائة من الكويكبات الكبيرة والتي قد يشكل اصطدامها بالأرض كارثة عالمية وتوصلت إلى أن أي منها لا يشكل أي تهديد خلال القرن.