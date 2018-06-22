عشرات الاتهامات لوالدين في قضية "تعذيب وتجويع 13 شقيقا وشقيقة" بأميركا

أمر قاض أمريكي الخميس 21 يونيو /حزيران بخضوع ديفيد ألين توربين ولويز آنا توربين، وهما زوجان من كاليفورنيا للمحاكمة في 49 تهمة تتعلق بالتعذيب والتجويع والاعتداء على 13 شقيقا وشقيقة.

مثل ديفيد ألين توربين ولويز آنا توربين، أمام القضاء في جلسة استماع أولية أستمرت يومين بعد أن وجهت لهما تهم حبس وتجويع وتقييد بعض أطفالهما الثلاثة عشر في منزلهم. القضية التي أطلق عليها المدعون "غرفة التعذيب"، تعود إلى بداية العام، وقد أشار الزوجان أمام الادعاء إلى أنهما ليسا مذنبان فيما يتعلق باتهامات الإساءة وتعذيب الأطفال.

وأصدر بيرنارد شوارتز، القاضي في المحكمة العليا في "ريفرسايد كونتي" قرارا بتوجيه 12 تهمة لكل من الزوجين متعلقة بالتعذيب والاحتجاز فضلا عن 7 اتهامات أخرى باساءة معاملة شخص بالغ و8 تهم تتعلق باساءة معاملة الأطفال.