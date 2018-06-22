مونديال روسيا: دبّة قطبية تتوقع الفائز بين ألمانيا والسويد

ربما يفرح مشجّعو ألمانيا ويرتاحون قليلاً بعد خسارة "الماكينات" في مباراتهم الأولى أمام المكسيك، إذ تنبأت الدبة القطبية نانوك، وأمها لارا، بفوز منتخب ألمانيا على السويد في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم غدٍ السبت، ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم.
تحت أنظار عدسات التصوير، خرجت كلّ من نانوك ولارا من الكهف ثم توجّهتا إلى العلبة التي وضعت فيها الفواكه والخضار وعليها علم ألمانيا، ما يعني، بالنسبة إلى مدير حديقة الحيوانات، أن فوز ألمانيا في مباراة الغد لا لبس فيه!
وقال المسؤول عن حديقة الحيوانات في مقاطعة غيلسنكيرشن في غرب ألمانيا "ما فعلته الدبتان اليوم تصويت واضح لصالح ألمانيا، لقد ذهبتا عمداً إلى العلبة الألمانية وأكلتا القطع الأولى هناك، ما يعني أن ألمانيا ستفوز. كما ترون، السويد "ستأخذ حمّاماً يومَ غدٍ" (عبارة يرددها الألمان ومعناها "ستخسر").
يذكر أن الدبة نفسها كانت قد توقّعت فوز ألمانيا على المنتخب المكسيكي في وقت سابق، وهو ما لم يحصل.
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تاريخياً، لم تخرج ألمانيا من دوري المجموعات في المونديال منذ ثمانين عاماً ولكن هذا الأمر قد يتغيّر في حال خسارتها أمام السويد. ويحتاج مولر ورفاقه إلى تأمين الفوز على السويد التي تتصدر المجموعة بعد فوزها على كوريا الجنوبية.