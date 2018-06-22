مونديال روسيا | دبّة قطبية تتوقع الفائز بين ألمانيا والسويد

ربما يفرح مشجّعو ألمانيا ويرتاحون قليلاً بعد خسارة "الماكينات" في مباراتهم الأولى أمام المكسيك، إذ تنبأت الدبة القطبية نانوك، وأمها لارا، بفوز منتخب ألمانيا على السويد في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم غدٍ السبت، ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم.

تحت أنظار عدسات التصوير، خرجت كلّ من نانوك ولارا من الكهف ثم توجّهتا إلى العلبة التي وضعت فيها الفواكه والخضار وعليها علم ألمانيا، ما يعني، بالنسبة إلى مدير حديقة الحيوانات، أن فوز ألمانيا في مباراة الغد لا لبس فيه!