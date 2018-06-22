راكبو أمواج إسرائيليون يحطمون رقماً قياسياً بهدف حماية البيئة

"إننا نحاول من خلال العمل الإعلامي ومن خلال قناة المواطن أن نتواصل مع المواطن البلجيكي ونحاول من خلال البرامج و الندوات التي نقدمها إنجاز الكثير من اللقاءات حتى يفهم المواطن البلجيكي ما هو دور الإسلام الحقيقي وما هي المناحي الإيجابية للتعايش السلمي ما بين المكوّنات المؤسّسة للمجتمع البلجيكي سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم""

الحسن هموش رئيس جمعية المواطن ابلجيكية