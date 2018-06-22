شهدت إسرائيل مظاهرة بيئية حطمت رقماً قياسياً، للاحتجاج على مشروع لاستخراج الغاز قرب شاطئ هرتسيليا، ارتدى فيها المتظاهرون من راكبي الأمواج والذين تجاوز عددهم 900 شخص، قمصاناً سوداء رسم عليها جماجم وكتب شعار يقول: "لا تسممونا".
راكبو أمواج إسرائيليون يحطمون رقماً قياسياً بهدف حماية البيئة
راكبو أمواج إسرائيليون يحطمون رقماً قياسياً بهدف حماية البيئة
ومن بين المتظاهرين شارك رياضيون وممثلون أيضاً، وشكلوا دائرة بشرية في المياه للفت النظر إلى مطلبهم المتمثل بتغيير موقع منصة استخراج غاز طبيعي، وإبعادها عن شواطئ إسرائيل.
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وتقول السلطات الإسرائيلية أن المنصة الجديدة لا تشكل أي تهديد بيئي أو صحي.
ويقول المنظمون أنهم سيرسلون تفاصيل الحدث إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تسجل الموسوعة حالياً رقماً قياسياً لدائرة بشرية مكونة من 511 راكب أمواج عند شواطئ كاليفورنيا العام الماضي.