النساء تتظاهرن احتجاجا على حكم الإفراج عن متهمين في قضية اغتصاب فتاة

تظاهرت الآلاف من النساء بالقرب من وزارة العدل بالعاصمة الإسبانية مدريد الجمعة بعد قرار المحكمة بالإفراج بكفالة عن خمسة رجال أدينوا بالاعتداء الجنسي على شابة تبلغ من العمر 18 عاما خلال مهرجان بامبلونا في العام 2016.

الحكم أثار غضبا شديدا في البلاد وأدى إلى احتجاجات جماهيرية تدعو إلى فرض عقوبات أشد على مرتكبي الجرائم الجنسية. وكانت المحكمة قد أسقطت في أبريل/ نيسان المنصرم تهم الإغتصاب عن المتهمين البالغ أعمارهم بين 27 و29 عاما قبل ان يتم الإفراج عنهم بكفالة قدرها 6000 يورو.

وهتف المتظاهرون قائلين: "إذا لم يقتلونا، فنحن غير مرئيين" و"نحن النساء نؤمن بك" وهي العبارة التي أصبحت تعرف على نطاق واسع في إسبانيا باسم #MeToo لإدانة التحرش الجنسي في الولايات المتحدة.

وتداول المتهمون الخمس شريط فيديو يصور الإعتداء الجنسي في مجموعة على شبكة واتس آب أطلق عليها اسم "الذئاب" وبالرغم من هذه الأدلة غير ان المحكمة قررت تخفيف الحكم بعد سنتين من السجن على ذمة القضية.