بالفيديو: أشهر طباخي روسيا يعرّفون جماهير المونديال على المطبخ الروسي

المطبخ الروسي لا يتمتع بنفس الشهرة العالمية كالمطابخ الإيطالية والفرنسية واليابانية على سبيل المثال. فلاديمير موخين، أحد أشهر الطباخين الروس وأكثرهم شباباً، يقول إنّه حتى اليوم، ما زالت الصورة عن المطبخ الروسي نمطية بعض الشيء.
فالناس حول العالم يعتقدون أن المطبخ الروسي غنيّ جداً بالدهون وأن الأطباق "ثقيلة" بعض الشي.
ولذا، ليس من المستغرب أن يستغلّ الروس إقامة مهرجان بحجم كأس العالم لديهم لكي يحاولوا إعطاء صورة أفضل عن الأكل الروسي، خصوصاً وأن روسيا بلاد كبيرة يختلف فيها الأكل جذرياً بين الشرق والغرب.
أحد عشر طباخاً روسياً إذاً، هم الأفضل من بين طبّاخي المدن التي تستضيف مباريات كأس العالم، اجتمعوا في مدينة نيجني نوفغورود ليعرّفوا مشجعي المنتخبات المشاركة على طعام الأقاليم الروسية.
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هكذا، على ضفاف نهر الفولغا، ركن أحد عشر مطبخاً متحركاً، واجتهد الطباخون من أجل تقديم أفضل الأطباق لبعض مشجعي المنتخب الأرجنتيني الذين عبروا عن تفاجئهم بطيب الأكل الروسي.
أحد مشجعي الأرجنتين عبر عن إعجابه في ما يأكله وقال "هذا أفضل طعام تذوّقته في حياتي، فعلاً. لا أعرف ما هو هذا الطعام ولكنه فعلاً جيّد... لا بل ممتاز!".