بدأت أول دفعة من مفتشات حوادث السيارات في السعودية تدريبها للاستجابة لحوادث السير التي قد تتعرض لها أو تتسبب فيها سائقات، إذ انه تقرر السماح للنساء السعوديات بالقيادة في المملكة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد مضي عقود طويلة من الحظر المفروض عليهن. حوالي 40 امرأة وعن طريق شركة تأمين شاركن في حفل نظم في العاصمة الرياض.
شاهد: أول دفعة لمفتشات حوادث الطرق في السعودية
شاهد: أول دفعة لمفتشات حوادث الطرق في السعودية
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ورغم اقتراب موعد رفع الحظر، فإنه لم يعرف متى ستلتحق المتدربات بعملهن الجديد، ولا كيف سيتنقلن في محيط مختلط، في بلد يفرض فيه الفصل بين الجنسين وفق قواعد صارمة، تقضي بألا ترافق المرأة رجلا لا تربطها به صلة قرابة. وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر لوحظ نشر ومضات دعائية تشجع المرأة على القيادة، وتبين مزايا ذلك.
ويبدو أن شريحة واسعة من شباب المملكة تدعم الإصلاحات الجارية، ولكن عديد السعوديين قلقين من أن التغييرات تجري بسرعة، ويخشون من أن ذلك قد يولد صداما مع رجال الدين المحافظين، متى أصبحت مثل تلك الإصلاحات هي الغالبة.
من جانبها استعدت وزارة النقل السعوية لليوم الذي ستتولى فيه المرأة قيادة سيارتها بنفسها، ففتحت المدارس وأحدثت مواقع للنساء يتسنى لهن فيها تغيير رخصهن الأجنبية.
وسوف تتم دعوة المفتشات إلى أماكن الحوادث عندما تكون أحد أطراف الحادث امرأة. ولم يعرف بعد العدد الجملي للنساء اللاتي سيتم إعدادهن لهذه المهمات خلال السنوات المقبلة، والأرجح أن يحدد ذلك حسب الطلب.