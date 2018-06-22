شاهد: أول دفعة لمفتشات حوادث الطرق في السعودية

بدأت أول دفعة من مفتشات حوادث السيارات في السعودية تدريبها للاستجابة لحوادث السير التي قد تتعرض لها أو تتسبب فيها سائقات، إذ انه تقرر السماح للنساء السعوديات بالقيادة في المملكة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد مضي عقود طويلة من الحظر المفروض عليهن. حوالي 40 امرأة وعن طريق شركة تأمين شاركن في حفل نظم في العاصمة الرياض.