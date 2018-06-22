74 يورو تسعيرة طلب اقامة الأوربيين في بريطانيا

مواطنو الاتحاد الأوروبي مطالبون بدفع 74 يورو للإقامة في بريطانيا، اجراء جديد اتخذته لندن بعد خروجها من الاتحاد، وأعلنت عنه الحكومة يوم الخميس 21 يونيو / حزيران.

أهم نقاط هذا القرار:

1. سيطلب من المواطنين ابراز هوياتهم، للتثبت من حالتهم الجنائية، ولتوثيق اقامتهم في المملكة المتحدة.