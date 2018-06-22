74 يورو تسعيرة طلب اقامة الأوربيين في بريطانيا

مواطنو الاتحاد الأوروبي مطالبون بدفع 74 يورو للإقامة في بريطانيا، اجراء جديد اتخذته لندن بعد خروجها من الاتحاد، وأعلنت عنه الحكومة يوم الخميس 21 يونيو / حزيران.
أهم نقاط هذا القرار:
1. سيطلب من المواطنين ابراز هوياتهم، للتثبت من حالتهم الجنائية، ولتوثيق اقامتهم في المملكة المتحدة.
2. سيتم الإفصاح عن كيفية تقديم الطلب خلال هذه السنة.
3. يمكن تقديم الطلب من خلال الموقع الالكتروني أو من خلال تطبيق آندرويد، وستكون كلفته 65 يورو للبالغين و32.5 يورو للأطفال.
4. وبحسب ساجد جويد وزير الداخلية البريطاني، فإن الموافقة الحكومية على الطلب تلقائية ومضمونة، ولن يتم على الغالب رفض تسوية الوضع.
5. سيتم الإجابة على الطلبات خلال أيام، بدلا من ستة أشهر كما هو الوضع الحالي لتصاريح الإقامة.
ما هي حالة "التوطين"؟
تخطط المملكة المتحدة، لأن تمنح الأوربيين الذين كانوا مقيمين فيها آخر خمسة سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 تاريخ انتهاء الحالة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد، سيتمكنون من الاستمرار بالإقامة من خلال تقديم على طلب التوطين.
ومن وصل قبل انتهاء عملية الانتقال، ولم ينهِ الخمسة سنوات المطلوبة، فيمكنه الإقامة حتى إتمام المدة المطلوبة ومن ثم يقدم طلب "حالة التوطين". هذا النوع من الإقامة الموقتة سيضمن للأوروبيين نفس الامتيازات التي يتمتع المواطن البريطاني من ضمان صحي ومنح وتعليم وغيرها.
أفراد الأسر الذين انضموا إلى مواطنين أوربيين في المملكة المتحدة قبل 31 ديسمبر / كانون الأول 2020، سيتمكنون من الحصول على هذا النوع من الإقامة، بعد 5 سنوات من عيشهم في بريطانيا، أما الأقارب كالأزواج والأبناء والأحفاد، فسيحصلون على هذه الامتيازات بعد التاريخ السابق.
أوروبا تتباطأ
وانتقد وزير الداخلية البريطاني دول الاتحاد الأوروبي الخميس 21 يونيو / حزيران التباطؤ في توضيح خططه للبريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد بعد خروج بريطانيا"، ودعا إلى طرح خططهم لدعم المواطنين الأوربيين الذين يعيشون في دولهم.
وفي تغريدة على تويتر قال "نشرنا تفاصيل كيفية تعاملنا مع الأوروبيين المقيمين في بلدنا، يظهر مدى احترامنا لتعهدنا الذي اخذناه تجاههم". وأضاف "لكنني لم أر أية خطة مشابهة لما طرحناه، هل سيدعمون مواطنينا المقيمين بينهم، أتمنى من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن يسعيا للقيام بهذا الاجراء قريبا".
الجدير الذكر أن هنالك 3.8 مليون مواطن أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، و900 ألف بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي وفقا لإحصاءات بريطانية رسمية.
غاي فرهوفشتات كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي رحب بالبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الـ 27، مشيرا إلى أن معظم هذه الدول لم تبدأ بالتفكير بكيفية تعامل البريطانيين فيها، وأكد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على مراعاة ظروف المواطنين المتضررين من هذا الخروج.
ومن المقرر أن ينشر جويد معلومات أكثر عن تفاصيل طلب هذه الإقامة، مع العلم أن تصريحات للحكومة صدر في وقت سابق جاء فيه أن إجراءات هذا الطلب ستزيد عن تسعيرة جواز السفر البريطاني والذي يكلف حوالي 86 يورو للشخص البالغ.
عقاب الأوربيون
فرهوفشتات غرد منتقدا تكاليف هذا الطلب بقوله "لماذا يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ساهموا مع البريطانيين في دفع ضرائبهم أن يعاقبوا ماليا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.