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شاهد : سائق يهرب قبل ثوانٍ من اندلاع النار في شاحنة يقودها

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شاهد : سائق يهرب قبل ثوانٍ من اندلاع النار في شاحنة يقودها

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اندلعت النار بشكل مفاجئ في إحدى الشاحنات أثناء سيرها في مقاطعة جيانخه جنوب غرب الصين دون وقوع إصابات.

ونبّه بعض المارة السائق بعد أن شاهدوا دخاناً يتصاعد من الشاحنة مما دفع بالسائق إلى مغادرتها على الفور. وبعد ثوانٍ قليلة اشتعلت النيران.

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وحاول موظفو أحد الفنادق المجاورة لمكان الحادث إخماد الحريق قبل الاتصال بالشرطة، لكن النيران كانت قوية وشديدة الاشتعال ولم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وسيطر رجال الإطفاء على الحريق بمساعدة موظفي الفندق.ولم يتسبب الحادث بوقع إصابات وما زال سبب الحريق قيد التحقيق من قبل الجهة المعنية.

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