ألقت السلطات التونسية القبض على منظم رحلات بحرية غير شرعية إلى السواحل الأوروبية واعتقلت عسكرياً كان يساعده على الهرب.
تونس تعتقل مهرباً نظم رحلة غير شرعية غرق فيها عشرات المهاجرين
تونس تعتقل مهرباً نظم رحلة غير شرعية غرق فيها عشرات المهاجرين
ولقي 78 مهاجراً حتفهم وفُقد العشرات بعد غرق مركبهم في رحلة انطلقت من جزيرة قرقنة جنوب البلاد باتجاه السواحل الإيطالية، وتمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ العشرات.
وأقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد وزير الداخلية لطفي براهم وعشرة من كبار القادة الأمنيين في صفاقس وقرقنة على خلفية الحادثة، ومنذ ذلك الوقت تشن القوات الأمنية حملات واسعة على مهربي المهاجرين في عدة مناطق من تونس.
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وقال بيان لوزارة الداخلية : "تمكنت وحدات الأمن من ضبط المنظم الرئيسي لعملية الهجرة غير الشرعية التي جرت بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيتها 87 شخصاً. وقد تم ضبط المعني بالصندوق الخلفي لإحدى السيارات برفقة شريك له محاولاً مغادرة جزيرة قرقنة".
وفي بيان منفصل قالت وزارة الدفاع إن عسكرياً برتبة رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية في بوفيشة تورط في تهريب أحد المطلوبين لضلوعه في تنظيم رحلات غير شرعية من جزيرة قرقنة.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن تونس أوقفت نحو ستة آلاف مهاجر كانوا في طريقهم لمغادرة سواحلها إلى أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بزيادة كبيرة عن عدد من منعتهم الحكومة من الهجرة غير الشرعية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة وصل 1910 مهاجرين تونسيين إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع مايو/أيار مقارنة مع 231 فقط خلال نفس الفترة من عام 2017.
وبحسب المنظمة وصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى أوربا عبر البحر في 2018، وقُتل أو فقد حوالي الألف منهم.
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