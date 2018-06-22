مشروع قانون أمريكي يمنع تركيا من استلام مقاتلات إف-35

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون للإنفاق يتضمن بنداً يحول دون تسليم تركيا المقاتلات إف-35 جوينت سترايك التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن ما لم تصرف النظر عن خطة لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.

وتأزمت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد من القضايا من بينها السياسة الأمريكية في سوريا وعدد من الدعاوى القضائية ضد أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين.