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مشروع قانون أمريكي يمنع تركيا من استلام مقاتلات إف-35

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مشروع قانون أمريكي يمنع تركيا من استلام مقاتلات إف-35

مشروع قانون أمريكي يمنع تركيا من استلام مقاتلات إف-35
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REUTERS/Gary Cameron
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أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون للإنفاق يتضمن بنداً يحول دون تسليم تركيا المقاتلات إف-35 جوينت سترايك التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن ما لم تصرف النظر عن خطة لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.

وتأزمت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد من القضايا من بينها السياسة الأمريكية في سوريا وعدد من الدعاوى القضائية ضد أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين.

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ومشروع القانون هو أحدث مسعى يقوم به أعضاء في الكونجرس للتأثير على تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي حتى تتراجع عن خطتها لشراء النظام الروسي.

وأثارت خطة شراء أنظمة إس-400 التي لا تتماشى مع أنظمة حلف شمال الأطلسي قلق الدول الأعضاء في الحلف والتي تخشى بالفعل الوجود العسكري الروسي في الشرق الأوسط.

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وقال كريس فان هولن وهو سناتور ديمقراطي أيد مشروع القانون : "شراء تركيا للنظامين سيسمح للروس بتقييم قدرات إف-35 بسهولة أكبر ورصد واستغلال نقاط ضعفها. وهذا غير مقبول".

ولا يزال ينبغي أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون كما يتعين أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب.