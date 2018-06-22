مقتل لبؤة بالرصاص يثير غضب البلجيكيين

قالت حديقة حيوان بلجيكية إن لبؤة بها هربت من محبسها يوم الخميس وقتلتها الشرطة بالرصاص بعد فشل محاولات لتخديرها مما أثار انتقادات حادة من قبل جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان وسياسيين.
وقالت حديقة حيوان بلانكنديل على تويتر : "بعد محاولتين لتخدير اللبؤة اضطررنا لإخمادها برصاصة... لم يتعرض أحد أحد من الزوار أو الموظفين لخطر".
وتمكنت اللبؤة من الهرب في وقت مبكر يوم الخميس وتم إجلاء العاملين والزوار فوراً أو إبلاغهم بالاحتماء بأماكن مغلقة.
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وقالت جماعة غايا المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوان إن محاولات حديقة الحيوان والشرطة لإعادة الحيوان لمحبسه كانت أشبه "بعقلية رعاة البقر".
وقال متحدث باسم الشرطة : "لم نرد أن يحدث ذلك لكن لسوء الحظ لم يكن هناك خيار آخر. إنه يوم حزين جداً لرجال الشرطة الذين شاركوا في العملية ولحديقة الحيوان".
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المصدر: رويترز