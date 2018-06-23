أظهرت دراسة إسرائيلية أن 54.3% من المجندين الإسرائيليين اعترفوا بتعاطيهم لمادة الحشيش خلال السنة الماضية بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن وكالة مكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات.
54% من الجنود الإسرائيليين يتعاطون المخدرات والقيادة تغضّ الطرف
54% من الجنود الإسرائيليين يتعاطون المخدرات والقيادة تغضّ الطرف
وتعكس هذه النسبة زيادة كبيرة في عدد المتعاطين لهذا المخدر مقارنة مع دراسة أُجريت قبل عشر سنوات. حيث أن النسبة لم تكن تتجاوز 11% في صفوف الشباب بين سن 18 و24 عاما ممن يتعاطون هذه المادة المخدرة.
وكشفت الصحيفة أن القيادة العسكرية قد اتخذت العام الماضي إجراءات تأديبية أقل صرامة ضد الجنود الذين كٌشف أمرهم وهم يتعاطون الحشيش وغيره من المخدرات الخفيفة أو بعد اعترافهم بأنهم فعلوا ذلك من قبل.
ورغم خضوع هؤلاء الجنود للمحاكمة، فإن مثل هذا السلوك أصبح أكثر تقبّلا من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية لكن شريطة ألا يتم استهلاك المخدرات الخفيفة داخل القواعد العسكرية وألا يزيد عدد المرات عن خمسة إضافة إلى ضرورة التزام الجنود بالتوقف عن ذلك نهائيا.
تعاملُ الجيش مع المسألة بهذا النوع من التساهل، لم يمنع الناطق باسم الجيش من التأكيد على أنه لا تسامحَ إطلاقا مع تعاطي المخدرات لأن مثل هذا السلوك يؤثر على فعالية القوات المسلحة الإسرائيلية بحسب تعبيره.