أصدرت إيرباص تحذيراً لبريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن الانسحاب بدون صفقة تجارية مستقبلية سيجبرها على إعادة النظر في وضعها واستثماراتها على المدى الطويل في المملكة المتحدة.
إيرباص تهدد بقطع آلاف الوظائف في بريطانيا بسبب "بريكست"
إيرباص تهدد بقطع آلاف الوظائف في بريطانيا بسبب "بريكست"
واعتبرت إيرباص أن خطط الفترة الانتقالية، والتي تنتهي في كانون الأول/ ديسمبر 2020، ما زالت قصيرة الأجل وهزيلة للغاية بحيث يتعذر على الشركة التخطيط لتعديل سلسلة التوريد الخاصة بها وتطويرها في المملكة المتحدة.
وقالت إيرباص ، التي تصنع أجنحة لجميع طائرات الركاب في المملكة المتحدة، إن مغادرة بريطانيا للسوق المشترك والاتحاد الجمركي بشكل فوري ودون أي خطة انتقالية متفق عليها، من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب حاد في الانتاج وربما إعاقته في المملكة المتحدة.
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وقال توم وليامز، رئيس العمليات في شركة إيرباص التجارية للطائرات، "ببساطة، سيناريو غياب اتفاق يهدد بشكل مباشر مستقبل الشركة في المملكة المتحدة". وأضاف في بيان دون الكشف عن تفاصيل أن ايرباص تسرع من اتخاذها إجراءات للحد من المخاطر.
ويقول محللون إنه من غير المحتمل أن تنسحب شركة ايرباص من المملكة المتحدة فجأة بسبب طلبات ولوائح انتظار قائمة، لكنها قد تعيد النظر بشأن صفقات مستقبلية محتملة لجيل جديد من الطائرات. ويُنظر إلى ألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية على سبيل المثال كبدلاء محتملين.
يذكر أن إيرباص تعمل في خمسة وعشرين موقعاً مختلفاً في المملكة المتحدة ويبلغ عدد موظفيها هناك حوالي 15000 موظف، كما قامت بتدريب أكثر من 4000 شخص خلال الأعوام العشرة الأخيرة ضمن برامج تعاون مع نحو عشرين جامعة بريطانية.