أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر السبت تحالفا بين كتلتيهما السياسيتين.
الإعلان عن تحالف سياسي بين العبادي والصدر
الإعلان عن تحالف سياسي بين العبادي والصدر
وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار، حلت كتلة الصدر في المركز الأول فيما جاءت كتلة العبادي في المركز الثالث.
وقال الزعيمان في مؤتمر صحفي بمدينة النجف حيث يعيش الصدر إن التحالف بين ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي وتحالف سائرون الذي يتزعمه الصدر "عابر للطائفية والاثنية".
وفي أوائل يونيو حزيران، أعلن الصدر وهادي العامري، الذي جاءت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات وتربطه علاقات وثيقة مع إيران، تحالف كتلتيهما.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان "السبت" يعني أن الكتل الثلاث ستعمل سويا. وقال العبادي والصدر "إعلان التحالف بين سائرون والنصر لا يعني غلق الأبواب".
وعادة يعقد قادة سياسيون في العراق مثل تلك الاجتماعات بعد الانتخابات في إطار عملية طويلة ومعقدة لتشكيل حكومة ائتلافية إذ لا يتمكن أي حزب منفردا من الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة دون ائتلاف.
والعملية أكثر تعقيدا هذه المرة لأن البرلمان المقبل سيولد من رحم انتخابات شابها إقبال ضعيف لم يسبق له مثيل ومزاعم تزوير.
كان البرلمان المنتهية ولايته أقر إعادة فرز الأصوات يدويا وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الخطوة التي واجهت عقبات قانونية.