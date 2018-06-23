100 ألف بريطاني يخرجون في مسيرة ضد "البريكست"

بعد عامين من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قام السبت 23 يونيو/حزيران حوالي 100 ألف شخص بمسيرة ضد ما يعرف بالبريكست، بالعاصمة البريطانية لندن.

ويصادف هذا الشهر، حزيران/يونيو، مرور عامين على تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، "بريكست".

المفاوضات الجارية بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية وصلت إلى نقطة حاسمة نهاية أيار/مايو الماضي، في قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

كما احتدم الجدل بين بروكسل ولندن، لا سيما في طرح العقيدة الاقتصادية مقابل مواضيع هامة، مثل الهوية والثقافة.