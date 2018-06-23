100 ألف بريطاني يخرجون في مسيرة ضد "البريكست"

بعد عامين من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قام السبت 23 يونيو/حزيران حوالي 100 ألف شخص بمسيرة ضد ما يعرف بالبريكست، بالعاصمة البريطانية لندن.
ويصادف هذا الشهر، حزيران/يونيو، مرور عامين على تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، "بريكست".
المفاوضات الجارية بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية وصلت إلى نقطة حاسمة نهاية أيار/مايو الماضي، في قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.
كما احتدم الجدل بين بروكسل ولندن، لا سيما في طرح العقيدة الاقتصادية مقابل مواضيع هامة، مثل الهوية والثقافة.
وقال جيمس ماكغرغي، المدير التنفيذي لمجموعة "بريطانيا المفتوحة" المؤيدة للاتحاد الأوروبي المشاركة في مسيرة اليوم: "إن الناس غاضبون لعدة أسباب. هم غاضبون بسبب الفوضى التي تخلقها الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهم غاضبون إثر ظهور حقائق جديدة منذ الاستفتاء، مثل فاتورة الطلاق التي توازي قيمتها 40 مليار جنيه إسترليني. وإنهم يشعرون بأن الوعود التي أعدتها الحكومة لن يتم احترامها. وهذا هو السبب الذي أدى لخروج مظاهرة من عشرات الآلاف من الناس من جميع أنحاء البلاد، وسنواصل نحو البرلمان ونطالب بقيام تصويت الشعب على اتفاق خروج بريطانيا النهائي ".
أين وصلت عملية بريكست التي تبدو بلا نهاية؟
صوتت بريطانيا، في حزيران/يونيو، بنسبة 52 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو شراكة سياسية واقتصادية بين 28 دولة. لاحقا، في آذار/مارس عام 2017، فعّلت تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، المادة 50 من معاهدة "لشبونة"، المتعلقة بخروج بلادها رسميا من الاتحاد الأوروبي، خلال مدة عامين كأقصى حد، أي حتى نهاية آذار/مارس عام 2019.
من جهة أخرى، وُصفت قمة يونيو في بروكسل كموعد نهائي للمملكة المتحدة لتقديم إجابات على الأسئلة الرئيسية، حيث يأمل الجانبان التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية. ثم يتم طرح ذلك على القادة الوطنيين للمجلس الأوروبي البالغ عددهم 27 في قمة تعقد في تشرين الثاني/أكتوبر، بحيث يجب أن توافق على الأقل 20 دولة، تمثل 65٪ من سكان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، فيما يتوجب على البرلمان البريطاني أيضا الموافقة على صفقة نهائية.