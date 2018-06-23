بعد إيرباص، بي إم دبليو تهدّد بالانسحاب من المملكة المتحدة

بعد إنذار العملاق الأوروبي "إيرباص" بالخروج من بريطانيا في حال لم تتوصّل لندن إلى اتفاق شامل مع بروكسل حول "البريكسِت"، جاء دور مصنّع السيارات "بي. إم. فيه" (بي. أم. دبليو) بالتهديد بالانسحاب من الجزيرة أيضاً.
وتطالب الشركة الألمانية / متعددة الجنسيات، الحكومة البريطانية بتوضيح موقفها من مسائل منها التنظيم الجمركي والسوق الأوروبية المشتركة وشكل العلاقة التجارية المستقبلية مع بروكسل، خلال أشهر.
وتوظّف بي. إم. دبليو نحو ثمانية آلاف شخص على الأراضي البريطانية، وهي الشركة المصنّعة لسيارات "رولز رويس" وميني كوبر، ما يهدد وظائف الآلاف.
وفيما تقول حكومة تيريزا ماي إنها قادرة على التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب للقطاع الصناعي مع الاتحاد الأوروبي، ليس من الواضح بعدُ كيف سيكون شكل هذا الاتفاق، لا سيّما أن رئيسة الحكومة البريطانية تستبعد البقاء في الاتحاد الجمركي.
أيضاً على موقع يورونيوز:
- إيرباص تهدد بقطع آلاف الوظائف في بريطانيا بسبب "بريكست"
- بعد عامين على "بريكست".. 10 أسئلة حول "الطلاق" البريطاني الأوروبي
ومن المقرر أن تنسحب المملكة المتحدة بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي في أذار/ مارس من العام المقبل، ولكن حيثيات الانسحاب، خصوصاً فيما يتعلق بالمستقبل التجاري بين لندن وبروكسل، ما زالت تثير مخاوف كثيرين.