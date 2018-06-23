إردوغان ومنافسه في انتخابات الرئاسة يتعهدان بإعادة السوريين إلى بلادهم

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ومحرّم إنجه، منافسه الرئيسي في انتخابات الرئاسة التي تجري غداً، الأحد، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في استجابة لقلق الناخبين المتزايد إزاء أعداد اللاجئين في تركيا.

ويعيش ما يربو على 3.5 مليون سوري فروا من الصراع في بلدهم في تركيا وأصبح وجودهم قضية من قضايا الانتخابات إذ يعتبرهم بعض الأتراك عبئا اقتصادياً وتهديداً لفرص العمل المتاحة أمامهم.