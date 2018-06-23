نجاة رئيس وزراء إثيوبيا من هجوم أدى لمقتل شخص وإصابة 150 بجروح

قال وزير الصحة الإثيوبي أمير أمان إ شخصا واحدا قتل وأصيب أكثر من 150 بجروح بينهم عشرة وصفت إصاباتهم بالخطيرة في انفجار أثناء تجمع سياسي في العاصمة أديس أبابا اليوم السبت.
وفي كلمة تلفزيونية عقب الانفجار، قال أحمد إن ما حدث "محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة".
ولم تتكمن السلطات بعد من الكشف عن هوية المهاجم الذي ألقى قنبلة يدوية على الحشد.
كبير موظفي الحكومة الإثيوبية، فيتسوم أريغا، كتب على حسابه على تويتر "إن أحداً ما قلبه مليء بالحقد نفذ هجوماً بالقنبلة على الحشد" مضيفاً أن رئيس الوزاء بأمان وأن جميع الضحايا هم شهداء الحب والسلام".
وفي وقت سابق سمع دوي انفجار في تظاهرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح اليوم، السبت، بعد أن ألقى رئيس الوزراء الجديد في البلاد، آبي أحمد، خطاباً بحسب ما قاله أحد الشهود لوكالة رويترز.
وأقيم تجمّع لدعم أحمد البالغ من العمر 41 عاماً فقط والذي تولى منصبه في نيسان / أبريل الفائت.
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وقال سيوم تيشوم أحد أعضاء اللجنة المنظمة للتجمّع لوكالة رويترز إن الانفجار صدر عن قنبلة يدوية "كانت قنبلة يدوية. حاول أحدهم رميها على المسرح حيث كان يقف رئيس الوزراء".