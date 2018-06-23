تكبد"نسور قرطاج" الذين كانوا يطمحون لتقديم مباراة قوية أما التشكيلة البلجيكية المدججة بالنجوم ليتفادى مصير أشقائه العرب، المغرب ومصر والسعودية، هزيمة ثقيلة بخمسة أهداف لهدفين على استاد ملعب "أوتكريتيي" بالعاصمة الروسية موسكو، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم.
مونديال روسيا: بلجيكا تسحق المنتخب التونسي بخمسة أهداف وتتأهل للدورال 16
مونديال روسيا: بلجيكا تسحق المنتخب التونسي بخمسة أهداف وتتأهل للدورال 16
وكان المنتخب التونسي قد فقد نقطة ثمنية في مباراته الأولى أمام إنكلترا ، بعد أن سجل هاري كين هدفا قاتلا لينتهي اللقاء بنتيجة 1 – 2.
وسجل روميلو لوكاكو ثاني ثنائية له في نفس العدد من المباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم وأضاف زميله إيدن هازارد هدفين لتتغلب بلجيكا ب 5-2 على تونس، ما جعل الفريق يتصدر المجموعة السابعة مؤكدا على مكانته كأحد المرشحين لنيل اللقب.
ورغم تحقيق بلجيكا لانتصارين وفارق أهداف يزيد عن ستة أهداف، وضمانها التأهل لدور 16 بشكل كبير، إلا أنها بحاجة لضبط خط دفاعها للتعامل مع تهديد الفرق الكبيرة في البطولة في المواجهات التي تنتظرها.
وكان منتخب بلجيكا الأفضل، حيث بدا أخطر في كل هجمة تقريبا بفضل إهتزاز دفاع التشكيلة التونسية في العديد من المرات.
وودعت ثلاثة منتخبات عربية النهائيات مبكراً، بعد الجولة الثانية من الدور الأول، بعد تعرض كل منها لخسارتين متتاليتين، رغم أن مصر قدمت مباراة قوية أمام الأوراغوي في المباراة الافتتاحية لها، فيما أظهر المغرب عرضا مشرفا أمام البرتغال.