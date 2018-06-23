أحرز توني كروس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ المانيا حاملة اللقب من وداع مبكر لكأس العالم لكرة القدم بالفوز 2-1 على السويد في سوتشي اليوم السبت.
ألمانيا تفوز على السويد بهدفين لهدف في الثواني الاخيرة وتفلت من وداع المونديال مبكراً
ألمانيا تفوز على السويد بهدفين لهدف في الثواني الاخيرة وتفلت من وداع المونديال مبكراً
وهز كروس الشباك بتسديدة من الناحية اليسرى في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتقدمت السويد في الشوط الأول بهدف أولا تويفونن قبل أن يدرك ماركو رويس التعادل في بداية الشوط الثاني.
ورفعت المانيا رصيدها إلى ثلاث نقاط متساوية مع السويد ويتأخران بثلاث نقاط عن المكسيك فيما تأتي كوريا الجنوبية في المركز الأخير بدون رصيد.
وتحتاج المانيا للفوز على كوريا في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة.
وكان يواخيم لوف مدرب ألمانيا استبعد مسعود أوزيل وسامي خضيرة من تشكيلة الفريق الأساسية التي تحتاج بشدة إلى الانتصار على السويد في المجموعة السادسة لكأس العالم لكرة القدم في روسيا يوم السبت.
وتعرضت ألمانيا حاملة اللقب لانتقادات لاذعة بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك 1-صفر ووجه خبراء أصابع الاتهام لأوزيل وخضيرة في هذه الهزيمة.
وقرر لوف وضعهما على مقاعد البدلاء وأشرك ماركو ريوس وسيباستيان رودي بدلا منهما بينما سيلعب يوناس هيكتور بدلا من المصاب ماتس هوملز ويحل أنطونيو روديجر بدلا من مارفن بلاتنهارت.
ويعود قلب الدفاع فيكتور ليندلوف إلى تشكيلة لم تتغير لمنتخب السويد بعد تعافيه من وعكة صحية أبعدته عن الانتصار في المباراة الافتتاحية على كوريا الجنوبية.
وستتأهل السويد إلى دور الستة عشر حال انتصارها على الألمان أو تحقيق تعادلين في آخر مباراتين بالمجموعة.