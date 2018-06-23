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ترامب يخرج أطفال المهاجرين من الأقفاص لكنه لن يجعل أميركا مخيماً للمكسيكيين

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ترامب يخرج أطفال المهاجرين من الأقفاص لكنه لن يجعل أميركا مخيماً للمكسيكيين

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أفرجت السلطات الأمريكية عن العشرات من المهاجرين المتواجدين بمراكز الاحتجاز، بولاية تكساس، أمس الجمعة 22 يونيو / حزيران.

ومن بين المجموعة التي المفرج عنها، كان هناك العديد من الآباء والأمهات برفقة أطفال صغار.

وبعد مواجهته لعاصفة من الانتقادات بسبب قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم، ووضعهم في "مخيّمات" مخصصة لهم على الحدود المكسيكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي 20 يونيو / حزيران، التوقف عن قراره بفصل العائلات.

ووقّع ترامب، في اليوم نفسه، على مرسوم رئاسي جديد يقضي بإبقاء الأطفال الموقوفين مع ذويهم خلال فترة الإجراءات القانونية.

"واجبنا الأول وأكبر ولاء لمواطني الولايات المتحدة. لن نرتاح حتى تصبح حدودنا آمنة ومواطنونا آمنون وننهي أزمة الهجرة مرة وإلى الأبد."

وتعرّضت إدارة ترامب لموجة من الانتقادات داخليا وعالميا، وذلك بعد انتشار صور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لأطفال محجوزين في أقفاص بعد أن تم فصلهم عن ذويهم لمدة خمسة أسابيع.

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وخلال توقيعه على المرسوم السابق ذكره، قال الرئيس الأميركي أن البيت الأبيض ماضٍ في السياسة الجديدة المشار إليها بسياسة "صفر تهاون" مع المهاجرين. وذكر أن الحكومات السابقة لم تطرح أي حلول لهذه الأزمة ووعد الأميركيين "بحدود قوية مع المكسيك".