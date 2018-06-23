البنتاغون يعلق لأجل غير مسمى مناوراتٍ عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم أمس، الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعليق برنامجين عسكريين للتدريبات العسكرية لأجل غير مسمى، في أعقاب لقاء القمة الذي عًقد في وقت سابق من الشهر الجاري بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون "من أجل دعم تنفيذ نتائج قمة سنغافورة وبالتنسيق مع حليفتنا، جمهورية كوريا الجنوبية، علّق وزير الدفاع جيمس ماتيس لأجل غير مسمى مناورات عسكرية".