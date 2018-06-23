فرض غرامة 100 دولار على جاستن ترودو بسبب نظارات شمسية

فرضت الهيئة البرلمانية لمراقبة الأخلاقيات غرامة على رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، بسبب خرقه لقانون تضارب المصالح فيما يخص هدية تلقاها وهي زوج من النظارات الشمسية.
ووفقا لإنذار من مفوض مكتب تضارب المصالح والأخلاقيات، ماريو ديون، دفع ترودو مبلغ 100 دولار لعدم إعلانه عن هدية تلقاها في غضون 30 يوما من قبوله إياها. وتبلغ قيمتها أكثر من 200 دولار.
وفي 19 يونيو / حزيران الماضي، تم نشر الإنذار عبر الإنترنت.
"الهيئة البرلمانية لمراقبة الأخلاقيات: فرض مفوض الأخلاق ماريو ديون غرامة قيمتها 100 دولار على رئيس الوزراء جاستن ترودو لفشله في الكشف عن هدية تلقاها تبلغ قيمتها 200 دولار أو أكثر، في غضون 30 يوما من قبوله إياها"
وصرحت إيليانور كاتينارو، سكرتيرة ترودو الصحافية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أمس الجمعة: "لم يتم اكتمال تعبئة الوثائق المناسبة والإعلان عن قبول الهدية, في غضون المدة اللازمة، نتيجة لخطأ إداري".
ووفقا لبيان رئيس الوزراء العلني، فإن الهدية عبارة عن نظارتين شمسيتين مغطاتين بالجلد. وتم صنعهما بجزيرة الأمير إدوارد، إحدى المقاطعات البحرية الواقعة في شرق كندا.
وهما هدية من ويد ماكلوشلان، رئيس وزراء المقاطعة.