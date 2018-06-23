شاهد: نجوم المنتخب المصري في ضيافة رمضان قديروف

أقام رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان جنوب روسيا الاتحادية والزعيم المدعوم من الكرملين، مأدبة عشاء تكريماً لمنتخب مصر في كأس العالم، ومنح النجم المصري، محمد صلاح، وسام المواطن الفخري، بحسب ما قاله المكتب الصحفي للقائد الشيشاني أمس، الجمعة.
ونقلت وكالة رويترز كذلك عن قديروف قوله "وقعت الليلة مرسوما يمنح لاعب كرة القدم العظيم وعضو الفريق المصري وليفربول لقباً مميزاً".
وبالنظر إلى الفيديو، بدا وجه لاعب ليفربول الإنجليزي محمّد صلاح متجّهماً بعض الشيء، فيما كان ينظر إلى شبان وشابات من الشيشان يؤّدون رقصات تقليدية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية السلطات في الشيشان بقمع خصومها السياسيين، والتمييز الذي تعتمده ضد النساء، واضطهاد المثليين الجنسيين.
وتنفي السطات الشيشانية جميع هذه الاتهامات.
بالنسبة إلى العاصمة غروزني، فهي لا تستضيف أيّاً من مباريات كأس العالم لكن المنتخب المصري اتّخذ من العاصمة قاعدة له، حيث يستقرّ فيها بين مباريات البطولة.
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وقد تم تصوير صلاح بالفعل إلى جانب قديروف أثناء إقامته في المدينة، ما أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون إن أفعاله تدعم ضمنيا تصرفات قادة الشيشان.
ولم يعلّق الاتحاد المصري حتى هذه الساعة على هذه الانتقادات.