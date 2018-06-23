أي "سلطان" سيفوز في الانتخابات التركية غداً؟

أقام الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، ومنافسه الأبرز، محرّم إنجه، مسيرات ضخمة اليوم السبت، فيما يتجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع غداً للتصويت في الانتخابات العامة.

ويرى مراقبون أنّ الانتخابات التركية ستكون الأهم في تاريخ تركيا الحديث، إذ سيحصل الفائز في السباق الرئاسي على سلطة تنفيذية واسعة، في ظلّ التعديل الدستوري الذي وافق عليه أكثر من نصف المقترعين الأتراك العام الماضي.