بأي لغة يتواصل لاعبو المنتخب البلجيكي؟

هناك ثلاث لغات رسمية معتمدة في بلجيكا وهي الألمانية والفرنسية والهولندية. وفي ظلّ وجود مدرّب إسباني يشرف على المنتخب (روبيرتو مارتينز)، يطرح مشجعو "الشياطين الحمر" تساؤلاً عن كيفية تواصل اللاعبين مع بعضهم.

توزيع اللغات الجغرافي في بلجيكا Vascer, Knorck

أكسيل فيتسل، لاعب خطّ الوسط البلجيكي الذي يلعب في الدوري الصيني، أجاب عن هذا السؤال الذي طرحه أحد الصحافيين اليوم خلال مؤتمر صحفي في موسكو، قُبيل لقاء المنتخب التونسي.

وقال فيتسل الذي لعب لصالح نادي زنيت سانت بطرسبورغ الروسي سابقاً: خلال حصص التمرين الجميع يفهم اللغة الإنجليزية وبالتالي فهي اللغة المستعملة في المنتخب. نحن لا نقدّم لغة على أخرى (في إحالة إلى الخلافات الموجودة في البلاد حول موقع اللغتين الفرنسية والهولندية). نمثل بلجيكا ونلعب معاً وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".