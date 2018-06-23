بأي لغة يتواصل لاعبو المنتخب البلجيكي؟

هناك ثلاث لغات رسمية معتمدة في بلجيكا وهي الألمانية والفرنسية والهولندية. وفي ظلّ وجود مدرّب إسباني يشرف على المنتخب (روبيرتو مارتينز)، يطرح مشجعو "الشياطين الحمر" تساؤلاً عن كيفية تواصل اللاعبين مع بعضهم.
أكسيل فيتسل، لاعب خطّ الوسط البلجيكي الذي يلعب في الدوري الصيني، أجاب عن هذا السؤال الذي طرحه أحد الصحافيين اليوم خلال مؤتمر صحفي في موسكو، قُبيل لقاء المنتخب التونسي.
وقال فيتسل الذي لعب لصالح نادي زنيت سانت بطرسبورغ الروسي سابقاً: خلال حصص التمرين الجميع يفهم اللغة الإنجليزية وبالتالي فهي اللغة المستعملة في المنتخب. نحن لا نقدّم لغة على أخرى (في إحالة إلى الخلافات الموجودة في البلاد حول موقع اللغتين الفرنسية والهولندية). نمثل بلجيكا ونلعب معاً وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".
أما زميل فيتسل، إيدين هازار، فقال منذ يومين "عندما يكون المدرب موجوداً، نتكلم باللغة الإنجليزية، لأن جميع اللاعبين تقريباً يتقنون الإنجليزية...بغير ذلك، نتحدث بالفرنسية".
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وبرّر هازار سبب اختيار اللاعبين للغة الفرنسية على حساب الهولندية لغة للتواصل وقال "إن زملاءه الذين يتكلّمون الهولندية يتقنون الفرنسية أيضاً ولكن الناطقين بالفرنسية... سيئون جداً بالهولندية".
وأضاف لاعب تشيلسي الإنجليزي قائلاً "مستواي في اللغة الفلمانية سيّء فعلاً..." قبل أن يستطرد "في موقعي كقائد للمنتخب، أشعر بالأسف لأني لم أتقن الهولندية. لقد تركت بلجيكا باكراً وذهبت إلى فرنسا. والآن لا وقت عندي لأتعلّمها".
وتأهلت بلجيكا إلى دور الستة عشر بعد فوزها الثاني على التوالي في مونديال روسيا. وأمطرت الشياطين شباك نسور قرطاج بخمسة أهداف وتلقت شباكهم هدفين.