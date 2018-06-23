فازت المكسيك 2-1 على كوريا الجنوبية بفضل ركلة جزاء نفذها كارلوس فيلا وهدف رائع من خافيير هرنانديز لتصبح على أعتاب التأهل لدور 16 في كأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.
مونديال روسيا: المكسيك تواصل تقدمها القوي وتفوز على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف
مونديال روسيا: المكسيك تواصل تقدمها القوي وتفوز على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف
تقدمت المكسيك، التي حققت مفاجأة بالفوز على ألمانيا حاملة اللقب في افتتاح جولات المجموعة السادسة، في الدقيقة 26 عبر فيلا بعد ركلة جزاء احتسبت عندما لمس جانج-هيون-سوو الكرة بيده. وأضاف هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد إنهاء رائع لهجمة مرتدة بينما أعاد سون هيونج-مين الكوريين للقاء بتقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.
ورفعت المكسيك رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين بينما لا تملك كوريا الجنوبية أي نقطة ولها فرصة ضعيفة في الصعود من الناحية الحسابية.