إنتخابات تركيا وإردوغان.. بين بسط للنفوذ وحمى التحدي للتغيير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية والرئاسية، إن نسبة المشاركة جيدة في أنحاء البلاد، معربا عن رضاه عن تلك النسبة.
وقال اردوغان الذي أدلى بصوته في مدينة إسطنبول أنه لم يسجل وقوع تجاوزات، وأشاد بالإصلاح المتعلق بالنظام الرئاسي، قائلا إن تركيا ستزيد مرتبة من خلال ذلك النظام، مقارنة ببقية الدول الحديثة.
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من جانبه حث رئيس الحزب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو الذي ادلى بصوته في انقرة، المشرفين على العملية الانتخابية على القيام بواجبهم الوطني، داعيا إياهم إلى إلى عدم الخضوع لضغوطات الأحزاب السياسية، ومذكرا بأن المشرفين على سير العملية الانتخابية هم موظفون لدى الدولة، وليس لدى أي حزب سياسي.
ويبلغ عدد الناخبين في تركيا خلال هذه الانتخابات أكثر من 56 مليون ناخب. أما أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية فنجد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي يمثل تحالف الشعب، وهو تحالف يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، كما نجد محرم إنجه عن الحزب الجمهوري، وميرال أقشنر عن حزب "إيي"، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، والأحزاب المذكورة هي الرئيسية التي تخوض الانتخابات التشريعية، إلى جانب حزب السعادة وحزب الدعوة الحرة، وحزب الوطن.