مظاهرات عارمة في أميركا ضد سياسة فصل أطفال المهاجرين

خرج الآلاف في مسيرات حاشدة بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس السبت 23 يونيو/حزيران، احتجاجا على قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب المتمثل في فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم وعائلاتهم، وذلك عقب محاولة عبور العائلات للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية.
وتجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين أمام المركز المدني في وسط مدينة سان دييغو، وسارت إلى المكتب المحلي لإدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة.
واصطحب العديد من الآباء أطفالهم إلى المسيرة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "يجب للأسر أن تبقى معاً" و "الأطفال بحاجة إلى آبائهم".
وأخذوا بالهتاف بشعارات ضد سياسة الهجرة لإدارة ترامب، المشار إليها ب سياسة "عدم التسامح".
وأدت السياسة السابق ذكرها، حتى الآن، إلى فصل ما لا يقل عن 2300 طفل عن والديهم.
ويقول منظمو الحدث إنه يتم تخطيط المئات من المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت المقبل.
الأمر التنفيذي لترامب:
بعد مواجهته لعاصفة من الانتقادات بسبب قرار فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم، ووضعهم في "مخيّمات" مخصصة لهم على الحدود المكسيكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي 20 يونيو / حزيران، التوقف عن قراره بفصل العائلات.
ووقّع ترامب، في اليوم نفسه، على مرسوم رئاسي جديد يقضي بإبقاء الأطفال الموقوفين مع ذويهم خلال فترة الإجراءات القانونية.
وأفرجت السلطات الأمريكية عن العشرات من المهاجرين المتواجدين بمراكز الاحتجاز، بولاية تكساس، الجمعة 22 يونيو / حزيران.
إدارة ترامب تؤكد بأنها تعرف موقع جميع الأطفال الذي تم فصلهم عن ذويهم
يقول مسؤولو إدارة ترامب إن الحكومة الأمريكية تعرف مكان جميع الأطفال الذي تم فصلهم عن ذويهم، في الحدود. وتضيف الإدارة بأنها تعمل على جمع شمل العائلات.
ونشر قسم الأمن الداخلي، أمس السبت، بيان حول "متابعة سياسة عدم التسامح وجمع شمل العائلات".
وفي إطار محاولة جمع شمل العائلات، نشر مسؤولو الهجرة والجمارك إشعارات في جميع المنشآت تنصح الآباء المحتجزين الذين يحاولون العثور على أطفالهم أو الاتصال بهم، الاتصال برقم خاص يعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 بعد الزوال، وذلك من الإثنين إلى الجمعة.