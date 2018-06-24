مظاهرات عارمة في أميركا ضد سياسة فصل أطفال المهاجرين

خرج الآلاف في مسيرات حاشدة بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس السبت 23 يونيو/حزيران، احتجاجا على قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب المتمثل في فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم وعائلاتهم، وذلك عقب محاولة عبور العائلات للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية.

وتجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين أمام المركز المدني في وسط مدينة سان دييغو، وسارت إلى المكتب المحلي لإدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة.