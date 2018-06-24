قالت محطات تلفزيونية إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حصل على تأييد 53.32 بالمئة بعد فرز 90.2 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد.
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات ويقول إن الأتراك منحوه التفويض
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات ويقول إن الأتراك منحوه التفويض
وذكرت القنوات التلفزيونية أن محرم إنجه، مرشح أكبر أحزاب المعارضة للرئاسة، حصل على 30.4 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد.
وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمئة في انتخابات يوم الأحد، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات في الثامن من يوليو تموز
وقال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) ومحطات تركية يوم الأحد إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان حصل على تأييد 43.1 بالمئة بعد فرز 90.17 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التركية.
وذكرت القنوات التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حصل على 22.3 بالمئة من الأصوات في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64 بالمئة.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها المحطات المحلية أيضا حصول حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37 بالمئة من الأصوات.