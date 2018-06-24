عاجل

عاجل

العالم

عاجل

الانتخابات الرئاسية في تركيا: أردوغان في المقدمة بعد فرز 20 % من الأصوات (مصدر رسمي)

تقرأ الآن:

الانتخابات الرئاسية في تركيا: أردوغان في المقدمة بعد فرز 20 % من الأصوات (مصدر رسمي)

الانتخابات الرئاسية في تركيا: أردوغان في المقدمة بعد فرز 20 % من الأصوات (مصدر رسمي)
حجم النص Aa Aa

المزيد عن