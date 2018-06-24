فرنسا مرشحة لتكون عدو إيطاليا الأول بسبب ملف الهجرة

ناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل المقاربات المشتركة المتعلقة بقضايا اللجوء والهجرة. وقد دعا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألماني أنغيلا ميركل إلى عقد اتفاقات بين عديد الدول الأعضاء، لمواجهة ملف الهجرة، والذي لم يحرز الاتحاد بشأنه تقدما.

وانعقدت القمة الأوروبية في جو من التوتر في بروكسل، وفي وقت ترفض فيه كل من إيطاليا ومالطا استقبال مهاجرين على متن سفينة "لايفلان" وهي في عرض البحر.