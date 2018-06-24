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شاهد: إنخفاض حدة ثوران بركان كيلواي بجزيرة هاواي

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شاهد: إنخفاض حدة ثوران بركان كيلواي بجزيرة هاواي

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كانت هناك علامات إيجابية، أمس السبت 23 يونيو/حزيران، أشارت إلى توقف ثوران بركان كيلواي، بجزيرة هاواي.

ولكن الحمم لا تزال تتذفق من شقوق البركان.

ووصف علماء البراكين أحد أكثر الشقوق نشاطًا، في الجزيرة الكبيرة، ب"الشق الثامن".

ويبدو أن تدفقات الحمم بدأت تتسلل بشكل خطير إلى عدة منازل .

ووفقا لما ذكره المسؤولون الحكوميون، وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى منتصف الشهر الحالي يونيو/حزيران، على إقامة مساعدات سكنية ومساعدات إغاثية أخرى لضحايا البركان، الذين دمرت منازلهم.

وجاءت موافقة ترامب بعد أن طلب حاكم الولاية، دافيد إيغي، بصفة رسمية، المساعدة من الرئيس المريكي.

ويقدر عدد السكان الذين فقدوا منازلهم بسبب تدفقات حمم بركان كيلواي بنحو 2800، حيث أجبروا على إخلاء مساكنهم، بموجب أوامر الإجلاء، منذ عودة كيلواي إلى الانبعاث والثوران في 3 مايو الماضي.

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